"شهادات الناجين تدل على كارثة".. هذا ما كشفه حجازي من طرطوس!

زار الأمين العام لـ"حزب البعث العربي الإشتراكي" علي يوسف حجازي مستشفى "الباسل" في مدينة طرطوس، واطلع على الوضع الصحي للناجين من غرق الزورق الذي انطلق من المنية فجر الثلاثاء الفائت.



Advertisement وفي تصريح له من طرطوس، كشف حجازي أن "عدد الناجين حتى الساعة بلغ 20 ناجياً، بينهم خمسة لبنانيين، معظمهم في وضع صحي جيد، بإستثناء حالة واحدة لإمرأة تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، في حين أن عدد الجثامين المنتشلة حتى الساعة الاولى والنصف ظهرا وصل إلى 73 ولا تزال عمليات البحث مستمرة في ظل إستنفار كامل لكل الجهات المعنية في محافظة طرطوس، ودون توقف من لحظة العثور على أول جثة قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم أمس الخميس". وفي تصريح له من طرطوس، كشف حجازي أن "عدد الناجين حتى الساعة بلغ 20 ناجياً، بينهم خمسة لبنانيين، معظمهم في وضع صحي جيد، بإستثناء حالة واحدة لإمرأة تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي، في حين أن عدد الجثامين المنتشلة حتى الساعة الاولى والنصف ظهرا وصل إلى 73 ولا تزال عمليات البحث مستمرة في ظل إستنفار كامل لكل الجهات المعنية في محافظة طرطوس، ودون توقف من لحظة العثور على أول جثة قرابة الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم أمس الخميس".



وقال: "لا أحد يعرف الرقم الحقيقي للركاب الذين كانوا على متن القارب، وشهادات الناجين تدل على كارثة حصلت واستهتارا بأرواح الناس من قبل تجار الموت".



وانتقل حجازي من مستشفى "الباسل"، إلى الشاطئ حيث تجري عمليات البحث، قبل أن ينتقل إلى مكتب محافظ طرطوس عبد الحليم خليل.



كما التقى القيادات الأمنية في المحافظة، وأكد حجازي ان "المحافظ وفرق الإنقاذ والإسعاف وكل الكادر الإداري واللوجستي والطبي يقومون بجهد جبار لم يتوقف للحظة واحدة بتوجيه من القيادة السورية"