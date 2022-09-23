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لبنان

لبنان ينتظر مسودة هوكشتاين لترسيم الحدود البحرية

Lebanon 24
23-09-2022 | 23:07
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ينتظر لبنان إرسال الوسيط الأميركي اموس هوكشتين مسودة الاتفاق في شأن ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل.
وأكدت مصادر معنية بالملف لـ"الاخبار" أنه «على الرغم من كل الأجواء الإيجابية، يبقى الحذر ضرورياً لأن النقاط العالقة والتي ترتبط بالمنطقة الآمنة التي يطلبها العدو والترتيبات الأمنية فيها من شأنها أن تنسف المسودة». فـ«لبنان لا يُمكِن أن يقدم أي إجابات أو يبني على تصريحات، بل يجب أن يِصلنا عرض مكتوب للتأكد من أن العدو الإسرائيلي والوسيط الأميركي لا يُراوغان لأن ليسَ كل ما يصلنا أو ينقَل إلينا دقيق».
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وفي هذا الإطار، أشار الرئيس نجيب ميقاتي إلى أن «موضوع الترسيم متقدم من دون شك، لكن العبرة تبقى في النهايات»، لافتاً إلى أنّ «هناك بعض الخطوات الأخيرة ننتظر بشأنها بعض الأجوبة، وأن تكون رسمية لنبني على الشيء مقتضاه».
 
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