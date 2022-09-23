شهادات مؤلمة عن فاجعة زورق الموت.. ما قيلَ يكشف هول الحادثة الخطيرة!

يلفّ الحزن العميق مخيم "نهر البارد" للاجئين الفلسطينيين في شمال لبنان. بعض البيوت اتشحت بالسواد، وقد تأكدت من وفاة أحد أفراد العائلة أو أكثر، في حادثة غرق المركب الذي غادر لبنان باتجاه إيطاليا قبل أيّام، لكن الأمواج قذفته قبالة السواحل السورية.

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وكان المركب يضمّ مهاجرين لبنانيين، سوريين وفلسطينيين. وفي ما خصّ الأشخاص الذين ينتمون إلى مخيم نهر البارد، فإنّ عددهم يناهز الـ25 شخصاً من أصل 120 أو 170 مهاجراً، علماً أن عدد الرّكاب الكلي ما زال غير محدّد.

وبدأ العثور على جثث الركاب الغارقين في البحر قبالة ساحل طرطوس بعد ظهر يوم الخميس، وبلغ عدد الضحايا حتى كتابة هذه السطور، 80 جثماناً.

العددُ المشار إليه يكشف عنه الشيخ هيثم السّعيد، الذي ما زال يبحثُ عن أخيه الأصغر عبد الله السعيد الذي فَقَدَ عمله وأمله، وغادر مع من غادروا.

من عزاء إلى آخر، يتنقل الشيخ هيثم السعيد في المخيم، يتابع أخبار الناجين بقلق، بانتظار أن يرد اسم شقيقه، الذي ترك خلفه زوجة وثلاثة أولاد، ويقول لصحيفة "الشرق الأوسط": "لم يأخذ عائلته معه، لكنه كان يشعر بشيء من الأمان لأن قبطان المركب اصطحب معه زوجته وأولاده وأخته، وثمة صلة قرابة تربط زوجة أخي بهم، وهم جميعهم بمن فيهم القبطان لم يعثر عليهم".

ومع أن الأخبار تقول إن القبطان هرب حين وقعت الواقعة، إلا أن السعيد يعتبر أن الشائعات كثيرة، وأن العائلة بأكملها على الأرجح هي في عداد المفقودين.

ينفي السعيد علمه بنية أخيه الهرب بهذه الطريقة، وهو على أي حال لم يكن ليرتعد، ويضيف: "اليأس يجعل الإنسان ينسى الخطر. المركب لم يكن ملائماً إذ كان غير صالح للسفر وقطع مسافة كبيرة، وقد تمكن القبطان من الوصول إلى خارج المياه الإقليمية اللبنانية، لكن الزورق هناك تعرض لضربات كثيرة بسبب الموج والرياح، ومع ثقل الأوزان، عادت المياه لتقذف بهم باتجاه سوريا. لقد قامروا بأرواحهم. تجار الموت خدعوهم والفقر سهل الأمر. أنا أتهم التجار ومن يتغاضى عن التجار".

يقدر السعيد عدد الذين ركبوا البحر من مخيم نهر البارد بالمئات، فسكان المخيم يبلغون 35 ألفاً، وبالتالي عدد الذين جازفوا بركوب قوارب الموت ليسوا كثرة نسبة إلى اللبنانيين والسوريين.