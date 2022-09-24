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لبنان

7 حوادث سير على طرقات لبنان... ماذا عن حصيلة القتلى والجرحى؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 00:06
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيل و8 جرحى في 7 حوادث سير خلال الـ24 ساعة الماضيّة على طرقات لبنان.
 
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