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لبنان

إطلاق نار كثيف... ماذا حصل ليل أمس في منطقة الليلكي؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 00:54
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول إشكال ليل أمس، في منطقة الليلكي، في حي ال شمص، بين شخص من ال حجولا وآخر من ال زعيتر، بسبب خلاف على مياه المبنى الذي يسكنان فيه.
 
ونتيجة الإشكال، قام الشخص من ال زعيتر بإطلاق النار في الهواء بشكل كثيف.
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الليلكي

إطلاق نار

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