Advertisement

لبنان

بوحبيب التقى بيدرسون

Lebanon 24
24-09-2022 | 01:04
A-
A+
Doc-P-993714-637996036379485057.jpg
Doc-P-993714-637996036379485057.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اختتم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته الى نيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بسلسلة نشاطات شملت لقاء مساعدة وزير الخارجية الاميركي الشرق الادنى باربرا ليف حيث تباحثا في تحديات المرحلة المقبلة، دعم الجيش اللبناني، أزمة النزوح السوري الى لبنان، واستجرار الطاقة. 
Advertisement
كما شارك الوزير بوحبيب في جلسة حوار نظمها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك تحدث فيها، امام مجموعة من المهتمين واهل الاختصاص، عن مقاربة لبنان الجديدة لأزمة النازحين، ملف ترسيم الحدود البحرية، التحديات المالية والاقتصادية في لبنان والعلاقات اللبنانية - الغربية والحرب الاوكرانية. 
والتقى الوزير بوحبيب أيضًا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الذي قدم عرضا للأوضاع في سوريا، وتم تبادل الافكار والمقترحات.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-09-24
08:18 | 2022-09-24
07:45 | 2022-09-24
07:39 | 2022-09-24
07:18 | 2022-09-24
07:02 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website