بوحبيب التقى بيدرسون

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اختتم وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عبدالله بوحبيب زيارته الى نيويورك ومشاركته في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة بسلسلة نشاطات شملت لقاء مساعدة وزير الخارجية الاميركي الشرق الادنى باربرا ليف حيث تباحثا في تحديات المرحلة المقبلة، دعم الجيش اللبناني، أزمة النزوح السوري الى لبنان، واستجرار الطاقة.كما شارك الوزير بوحبيب في جلسة حوار نظمها مجلس العلاقات الخارجية في نيويورك تحدث فيها، امام مجموعة من المهتمين واهل الاختصاص، عن مقاربة لبنان الجديدة لأزمة النازحين، ملف ترسيم الحدود البحرية، التحديات المالية والاقتصادية في لبنان والعلاقات اللبنانية - الغربية والحرب الاوكرانية.والتقى الوزير بوحبيب أيضًا بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون الذي قدم عرضا للأوضاع في سوريا، وتم تبادل الافكار والمقترحات.