بالرّغم من تراجع نسبة التوتر بين لبنان واسرائيل مع تقدم ايجابي نسبي في ملف ترسيم الحدود البحرية واستخراج الغاز، الا ان جميع الاطراف لا يزالون يتعاملون بحذر شديد خوفاً من أي تطور غير محسوب يؤدي الى انفجار عسكري كبير.

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وبحسب مصادر مطلعة، فإنّ "حزب الله" "بدأ قبل أسابيع عملية تأهيل وتدريب ضخمة جداً طالت جميع عناصره في مختلف المجالات العسكرية والامنية تحسباً لحصول أي طارئ".

وتقول المصادر إن "هذا المسار من التدريبات الواسعة يستمر حالياً بالرغم من الأجواء الايجابية، علماً أن الحزب، وعلى عكس ما قيل سابقا، لم يرفع درجات التأهب العسكري الى درجات استثنائية".