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لبنان

بعد الإشكالات.. ماذا شهدت صيدا ليلاً؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 01:45
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يُسيطر الهدوء على مدينة صيدا عقب الإشكالات التي شهدتها أمس وراح ضحيتها قتيلٌ وعدد من الجرحى. 
وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ المدينة شهدت انتشاراً لعناصر أمنيّة خلال فترة الليل، في وقتٍ لوحظ فراغ أغلب شوارع المدينة من المارّة. مع هذا، فقد تزامن هذا المشهد مع مُداهمات نفذتها القوّة الضاربة في الأمن العام طوال ساعات الليل بإشرافٍ من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وذلك في إطارِ متابعةِ مجريات الأحداث التي شهدتها المدينة. 
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وحتى الآن، فإنّ عدد الموقوفين في الإشكالات بلغ 3، في حين أنّ البحث عن آخرين مستمرّ. 
في غضون ذلك، لُوحظ أيضاً أنّ الأشخاص الذين ينشطون في سوق الدولار، انسحبوا من المدينة بشكلٍ مفاجئ بسبب التطورات الأمنيّة.
وقال أحد تُجار العملة في صيدا لـ"لبنان24" إن "الرعب خيّم على المدينة بسبب ما جرى"، موضحاً أن "الانسحاب من الميدان هو ضمانة حالياً حتى يُخيّم الهدوء بشكل فعلي".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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