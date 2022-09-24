"سحب العصب".. بالدولار!

وصلت تكلفة "سحب" العصب ووضع "رصة" للمريض في بعض عيادات طب الأسنان الى ما يزيد عن 100 دولار، هذا ما في حال استخدام "رصة" عادية، أمّا "الزيركون" فتتراوح التكلفة ما بين 250 و300 دولار، أي ما يفوق راتب بعض المواطنين، وترتفع التكلفة بحسب المختبرات التي يتعامل معها الطبيب وحتماً وفق تسعيرة السوق الموازية.

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