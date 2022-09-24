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لبنان

"سحب العصب".. بالدولار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 03:15
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وصلت تكلفة "سحب" العصب ووضع "رصة" للمريض في بعض عيادات طب الأسنان الى ما يزيد عن 100 دولار، هذا ما في حال استخدام "رصة" عادية، أمّا "الزيركون" فتتراوح التكلفة ما بين 250 و300 دولار، أي ما يفوق راتب بعض المواطنين، وترتفع التكلفة بحسب المختبرات التي يتعامل معها الطبيب وحتماً وفق تسعيرة السوق الموازية.  
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أمّا بالنسبة الى زراعة الاسنان، فتصل تكلفة زرع السن الواحد الى ما يتجاوز الـ1000 دولار، وبالتالي فان خلع الضرس يصبح الخيار الأمثل المتاح أمام اللبناني.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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