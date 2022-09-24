تحرّك مُرتقب في الشارع

من المُتوقع أن يشهد محيط قصر العدل اعتصاماتٍ جديدة تندرجُ في إطار الدفع نحو استقلالية القضاء، ودعماً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود.



Advertisement ومؤخراً، شدّد ناشطون على وجوب التحرّك من أجل مُساندة القضاء، الأمر الذي دفع ببعض المجموعات الناشطة لتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاعتصام في محيط قصر العدل للغاية المُشار إليها. ومؤخراً، شدّد ناشطون على وجوب التحرّك من أجل مُساندة القضاء، الأمر الذي دفع ببعض المجموعات الناشطة لتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاعتصام في محيط قصر العدل للغاية المُشار إليها.