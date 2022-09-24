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لبنان

تحرّك مُرتقب في الشارع

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 03:45
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من المُتوقع أن يشهد محيط قصر العدل اعتصاماتٍ جديدة تندرجُ في إطار الدفع نحو استقلالية القضاء، ودعماً لرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود.

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ومؤخراً، شدّد ناشطون على وجوب التحرّك من أجل مُساندة القضاء، الأمر الذي دفع ببعض المجموعات الناشطة لتحديد يوم الثلاثاء المقبل موعداً للاعتصام في محيط قصر العدل للغاية المُشار إليها.

وبحسب معلومات "لبنان24"، فإنّ التحرك لم يلقَ حتى الآن أي مواكبة فعلية من قبل الناشطين والمجموعات الأساسية، ما يعني أن إقامته ما زالت مرهونة بالتجاوب الذي سيحظى به.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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