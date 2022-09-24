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لبنان

الآن في لبنان.. إنترنت بـ10 آلاف ليرة!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 04:45
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تبين مؤخراً أن مكتبات عديدة مخصصة للقراءة أبلغت زوارها بأنّ رسوم الاشتراك فيها ستزداد بنسبة كبيرة، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وازدياد التكاليف والمصاريف التشغيلية.
وعملياً، فإن الرّسوم التي كانت بـ50 ألف ليرة على مدى 6 أشهر، باتت حالياً بأكثر من 500 ألف ليرة، في حين أن ساعة الانترنت داخل بعض المكتبات باتت بـ10 آلاف ليرة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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