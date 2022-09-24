ما جديد عمليّة فرار سجناء من نظارة فصيلة جونية؟

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، أنّه بعد فرار ليل أمس 19 موقوفاً من نظارة فصيلة جونية، جرى توقيف حتّى الآن 11 منهم، فيما البحث مستمر لتوقيف الباقين

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