"طريق عنايا ما بدا بنزين".. مسيرة صلاة "لوطن موجوع"

للسنة الثانية على التوالي، يستعد دير مار مارون عنايا يوم غد الأحد في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، لاستقبال جموع المؤمنين من كل الطوائف والمناطق اللبنانية باتجاه ضريح "قديس لبنان"، مار شربل، تحت عنوان "مسيرة لوطن موجوع" للصلاة على نية لبنان واللبنانيين.

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وفي هذا الإطار، تشير المنظِمة لارا سليمان الى أنه "بعد التجربة الناجحة للمسيرة الأولى التي أُقيمت العام الماضي، كان هناك طلب من قبل اللبنانيين بإعادة إطلاق المسيرة هذا العام، ونزولاً عند رغبة الناس، تم العمل على تنظيم هذه المسيرة، وما إن تقرر بدء العمل حتى فُتحت كل الأبواب لدينا"، مشيرة الى أنه وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، هناك ما يقارب الـ8000 شخص سيشاركون في هذا اليوم.

ولفتت سليمان في حديث عبر "لبنان 24" الى أن أكثر من شخص ساهموا وقدموا المساعدة لإنجاح هذا النهار، وسيكون هناك أكثر من 250 باصاً سيعملون على نقل المؤمنين من الأراضي اللبنانية كافة، حيث سيكون هناك مشاركون من عكار والجنوب والبقاع، فضلاً عن الأشخاص الذين سيأتون بسياراتهم الى نقطة الإنطلاق.

وأعلنت سليمان أن الإنطلاق نحو عنايا سيكون عند الساعة 11 من صباح يوم الأحد من محيط دير سيدة المعونات في جبيل، حيث ستشارك الزفة الوطنية الإيمانية بالإنطلاق، وسيتم توزيع الإعلام اللبنانية وصور القديس شربل حصراً، على أن يُفتتح النهار بالصلاة قبل الانطلاق باتجاه عنايا، مشيرة الى أن هذه المسيرة ستكون بمشاركة كاريتاس لبنان والصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والكشاف الماروني وبلدية جبيل، إضافة الى قوى الأمن الداخلي ومروحيات الجيش التي ستعمل على نشر الأعلام اللبنانية والورود وصور مار شربل على طول الطريق.

وأشارت الى أنه وعلى طول الطريق التي ستستغرق حوالي الـ6 ساعات سيكون هناك العديد من محطات الإستراحة حيث سيقُدم الماء وبعض المأكولات المجانية للمواطنين المشاركين، كما أن العديد من أهالي المنطقة سيعمدون الى فتح أبواب منازلهم للمشاركين، وهم سيقدمون الماء والمأكولات لجميع المشاركين، كما أن منازلهم ستكون مفتوحة لكل مَن يحتاج الى مساعدة أو الى إستراحة.

وفي هذا الإطار، لفتت سليمان الى أنه سيكون هناك حوالي الـ20 الى 30 سيارة وعدد من الباصات التي ستساعد على نقل المشاركين في المسيرة الى عنايا لمَن لن يتمكن من إكمال المسيرة سيرا على الأقدام، مشيرة الى أنه من المتوقع أن تصل المسيرة الى دير مار مارون عنايا حوالي الساعة السادسة مساءً حيث سيكون الكشاف الماروني بالانتظار، وسيعزف أناشيد التعظيم على وقع تطواف للقربان المقدس قبل بدء القداس الآلهي الذي سيُقدم على نية لبنان.

وعن الشخصيات التي ستشارك في المسيرة، أكدت سليمان أن لا شخصيات مدعوة الى هذه المسيرة، ولا دعوات وزعت، بل مَن يريد المشاركة سيكون بصفته الشخصية، مشددة على أن العديد من الشخصيات الفنية والإعلامية سيشارك في هذه المسيرة، وستتحدث هذه الشخصيات عن تجربتها للإعلام.

وتابعت: "كما العام الماضي، سيكون هناك تغطية إعلامية لفعاليات هذا اليوم الطويل، مع نقل مباشر للقداس الآلهي عبر وسائل الإعلام اللبنانية".