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لبنان

الحرارة إلى إرتفاع... بالتفاصيل هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

Lebanon 24
24-09-2022 | 02:53
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يؤثر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي قد ترتفع فوق معدلاتها الموسمية أواخر الأسبوع المقبل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٥ درجة. 
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٢- الجو: قليل السحب 
٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصا شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س
٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥ ٪
٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa
٦- الرؤية جيدة
٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الأحد:
 
طقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و٣٠ درجة ساحلا، ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س. 

الاثنين:
 
طقس مستقر قليل السحب ودرجات الحرارة تتراوح بين ٢١ و ٣٠ درجة ساحلا، ١٤ و٢٩ بقاعاً وبين ١٥ و٢٥ درجة على الـ١٠٠٠متر فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٤٠كم/س.
 
 
(ال بي سي)
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