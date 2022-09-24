الحرارة إلى إرتفاع... بالتفاصيل هكذا سيكون طقس بداية الأسبوع

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يؤثر على لبنان طقس مستقر مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي قد ترتفع فوق معدلاتها الموسمية أواخر الأسبوع المقبل.تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:١- الحرارة ساحلاً بين ٢٣ و٣٠ درجة، بقاعا بين ١٥ و٢٩ درجة وعلى الـ١٠٠٠متر بين ١٦ و٢٥ درجة.٢- الجو: قليل السحب٣- الرياح: جنوبية غربية معتدلة الى نشطة خصوصا شمالا وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠كم/س٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و٩٥ ٪٥- الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠٠٩ hpa٦- الرؤية جيدة٧- البحر مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٢٨ درجة.تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:الأحد: