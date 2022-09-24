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لبنان

معلومات جديدة خاصّة.. هكذا تمكّن سجناء فصيلة جونية من الفرار!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 03:06
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أفادت مندوبة "لبنان24" في جونية، اليوم السبت، بأن القوى الأمنيّة تكثف تحقيقاتها بشأن حادثة فرار سجناء من نظارة فصيلة جونية، مشيرة إلى أن معلومات جديدة كشفت عمّا حصل ليل أمس داخل الفصيلة في إطار عملية الهروب.
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ووفقاً للمصادر الأمنيّة، فإنّ الموقوفين الـ19 الذين فرّوا من النظارة، استخدموا لتنفيذ عمليتهم أداة حديدية كبيرة مكّنتهم من كسر الأغلال الخاصّة ببوابة السجن.

وأشارت المصادر إلى أنّه لحظة وقوع الحادثة، لم يكن هناك سوى عنصر أمني واحد على مقربة من بابِ السجن، الأمر الذي أدى إلى عملية الفرار.

ولفتت المصادر إلى أنّ ما حصل جرى وثقته عدسات الكاميرات الموجودة في المكان، حيث بينت اللقطات المصورة ما جرى بشكل واضح.

وصباح اليوم السبت، أعلنت المُديريّة العامة لقوى الامن الداخلي أنه جرى توقيف حتّى الآن 11 من السجناء الفارين، فيما البحث مستمرّ لتوقيف الباقين.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"
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خاص "لبنان 24"

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