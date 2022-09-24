قنبلة تستهدفُ منزل صحفيّ في بعلبك.. هل من إصابات؟

أقدم مجهولون منتصف ليل الجمعة - السبت، على رمي قنبلة في طاريا - غرب بعلبك، وتحديداً أمام ساحة منزل الزميل الصحافي رامح حمية.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإنّ انفجار القنبلة أدّى إلى وقوع أضرار ماديّة بسيارة حمية ومركبات أخرى كانت مركونة في باحة المنزل.
وإثر ذلك، حضرت إلى المكان دوريات من القوى الأمنية، وقد بوشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.
بدوره، أكد حمية أن "لا عداوات أو خلافات شخصية له مع أحد، وتربطه علاقات متينة مع كافة الأطراف، وبخاصة المجتمع المحلي".
وأضاف: "استهداف منزلي الذي أسكن فيه مع عائلتي في جنح الظلام من قبل مجهولين، هو عمل جبان. إنني لا أتهم أحداً، بل أترك الأمر بين أيدي القوى الأمنية والأجهزة القضائية، لكشف هوية الفاعلين ومحاسبتهم".