وهاب يكشف أمراً بارزاً عن "حزب الله".. وماذا قال عن قائد الجيش؟

كشفَ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، اليوم السبت، أنّ "حزب الله لن يُرشّح أحداً لرئاسة الجمهورية بل سيترك المجال للتوافق".



وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت وهاب إلى أنّ "وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى الرئاسة يحتاجُ إلى اتفاق إقليمي - دولي"، وأضاف: "برأيي، إن حصلت التسوية فستكون لصالح قائد الجيش".

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