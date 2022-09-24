وهاب يكشف أمراً بارزاً عن "حزب الله".. وماذا قال عن قائد الجيش؟

كشفَ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب، اليوم السبت، أنّ "حزب الله لن يُرشّح أحداً لرئاسة الجمهورية بل سيترك المجال للتوافق".
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، لفت وهاب إلى أنّ "وصول قائد الجيش العماد جوزاف عون إلى الرئاسة يحتاجُ إلى اتفاق إقليمي - دولي"، وأضاف: "برأيي، إن حصلت التسوية فستكون لصالح قائد الجيش".
وفي الملف الحكومي، لفت وهاب إلى أن هناك وعوداً من الحلفاء ألّا يتم استبدال وزير المهجرين عصام شرف الدين بوزير آخر ضمن الحكومة الجديدة، وأضاف: "إن جرى تغييره، فالتسمية ستكون من فريقنا".
إلى ذلك، رأى وهاب أنّ "الذين تسلّقوا على الثورة يجب أن تتم مُحاكمتهم وإدخالهم السجن"، وأضاف: "من لا يملك الجرأة على مُحاسبة هؤلاء فليترك السلطة. أنا مع الناس ولكن مش مع هؤلاء المتسقلين، وأنا ما زلت أخوض ثورتي منذ 30 عاماً".