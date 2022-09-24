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لبنان

بالجرم المشهود.. إلقاء القبض على متورطَيْن بعمليات تنقيب عن آثار داخل قلعة الحصن

Lebanon 24
24-09-2022 | 05:22
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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

في إطار متابعة شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لجميع أنواع الجرائم التي تحصل في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لهذه الشعبة حول قيام مجهولَين بالتنقيب عن الآثار في بلدة نيحا قضاء زحلة.
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على أثر ذلك، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت الشعبة الى تحديد هوية الفاعلَين، وهما:

م. أ. (مواليد عام 1970، لبناني)
ج. ع. (مواليد عام 1971، لبناني)
بتاریخ 22-9-2022، وبعد عمليات المراقبة الدقيقة التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات، تمكّنت إحداها من رصدهما داخل قلعة الحصن في بلدة نيحا، فعملت على توقيفهما بالجرم المشهود أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وضبطت سيارة فان نوع "فولز" لون ازرق وأدوات تستخدم في الحفر. وبتفتيش الفان، عثرت على بندقية نوع "بومب اكشن" و/65/ طلقة عائدة لها عيار /12/ ملم.

 بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل القلعة.

 أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
 
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