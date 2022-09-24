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لبنان
الصليب الأحمر يواكب كارثة غرق القارب قرب طرطوس
Lebanon 24
24-09-2022
|
05:40
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صدر عن الصليب الأحمر اللبناني، ما يلي:
لا تزال طواقم الصليب الأحمر اللبناني على جهوزيتها منذ صباح يوم أمس الجمعة، لمتابعةً كارثة غرق القارب قبالة سواحل طرطوس في سوريا والتي أدّت إلى غرق من كانوا على متنه، فجرى إنتشال عدد كبير من الجثث وكذلك عدد من الناجين نقلوا جميعاً إلى مستشفى الباسل في سوريا، ومن أجل متابعة عملية نقل الجثث والمصابين سيعمل الصليب الأحمر اللبناني على توفير انتقال ذوي الضحايا عبر معبر العريضة إلى مستشفى الباسل للتعرف على الجثامين ليتولى بعدها الإستلام والنقل وكذلك نقل الناجين المصابين إلى الأراضي اللبنانية ضمن الاصول المعتمدة بالتنسيق والتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري التي وضعت كامل إمكانياتها للمساعدة في هذه الكارثة، وكذلك بالتنسيق الكامل مع الأمن العام اللبناني ووزارة الصحة العامة والهيئة العليا للإغاثة.
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وفي اطار برنامج لم شمل العائلات، وضع الصليب الأحمر اللبناني خطين ساخنين 910269 71، و 1760 كي يتلقى اتصالات عائلات ذوي الضحايا من أجل متابعة البحث عنهم وجلاء مصيرهم، إضافة إلى وضع نقطة ثابتة على معبر العريضة من أجل ذلك، كما سيقوم بتوفير خدمة الدعم النفسي لذوي الضحايا والمتأثرين بهذه الكارثة.
والجدير ذكره أن طواقم الصليب الأحمر اللبناني قد نقلت مساء أمس إلى الأراضي اللبنانية 9 جثامين من ضحايا القارب جرى التعرف عليها من قبل ذويهم بعد أن جرى تسلمها من طواقم منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على معبر العريضة الحدودي حيث تم نقل 7 جثامين إلى بلداتهم وجثمانين إلى مخيم نهر البارد بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني.
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