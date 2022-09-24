يموتون بالبحر ويصرّون على الهجرة... مركب جديد يصل الى تركيا ​

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على الرغم من الاحداث المؤلمة المتمثلة في غرق اكثر من مركب غير شرعي في البحر ما يؤدي مباشرة الى انهاء حياة العشرات من الركاب من اللبنانيين وغير اللبنانيين، يصر البعض على الاستمرا في خوض غمار هذه المغامرة غير المضمونة، وفي آخر المعطيات، افادت مندوبة "لبنان 24" عن وصول مركب جديد الى الشواطىء التركية كان قد انطلق يوم الجمعة الفائت من شمال لبنان.وفي اتصال مع احد المهاجريين على متن المركب المذكور أكد ان "الحكومة التركية أمنت لهم كافة اللوازم وهم في صحة جيدة، وينتظرون انتهاء الاجراءات الضرورية لإعادتهم إلى لبنان".