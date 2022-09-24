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لبنان

آخر المستجدات السياسية بين عز الدين ومولوي

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:13
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زار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب الشيخ حسن عز الدين يرافقه معاونه ساجد شحرور، وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي،  في مبنى وزارة الداخلية في بيروت، حيث كانت مناسبة تم فيها استعراض العديد من القضايا وآخر المستجدات السياسية والاقتصادية. 
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وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن الجانبين أكدا خلال اللقاء "الذي ساده جو إيجابي، ضرورة إجراء الاستحقاقات الدستورية والقانونية في مواعيدها المحددة، لا سيما انتخاب رئيس للجمهورية، لتجنب أي فراغ في السلطة يؤدي إلى مزيد من التعقيد والانقسامات التي تهدد وحدة لبنان الداخلية". 
 
كما أكد الطرفان "الأجواء الإيجابية التي تسود تشكيل الحكومة بعد المساعي التي بذلتها أطراف سياسية وازنة لتذليل العقبات وتسهيل ولادة حكومة جديدة بصلاحيات دستورية تامة تشكل أملا للبنانيين من خلال ممارسة دورها في وضع خطة تعاف اقتصادية، وتنفيذ الاصلاحات الضرورية المطلوبة، ووضع القطار على السكة الصحيحة للخروج من الأزمات"، كما أكدا "ضرورة إنجاز الموازنة العامة في المجلس النيابي رغم الشوائب التي تعتريها".
 
وطالب عز الدين ب "ضرورة دعم البلديات والافراج عن المستحقات المالية"، وأكد مولوي أن "وزارة المالية ستباشر بالتحويلات المالية قريبا، بعدما سلك قرار التنفيذ طريقه، إضافة إلى معالجة وتصحيح رواتب الموظفين في البلديات". 
 
وطالب عز الدين بإيلاء سرايا صور اهتماما إضافيا على مختلف المستويات، "الأمر الذي يساعد ويسهم في تسهيل معاملات المواطنين"، وأكد مولوي "العمل على معالجة بعض المشاكل التي تواجه هذه السرايا، بخاصة دائرة النفوس في أسرع وقت ممكن".
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