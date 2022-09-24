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لبنان

هبة الباصات الفرنسية.. هذا ما أعلنه حميه

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:16
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أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان، الى ان "الوزارة هي التي سعت ومن اليوم الاول لتأمين ‎هبة الباصات الفرنسية، وهي التي عملت على توقيع قبول الهبة، والتي تابعت وصولها إلى لبنان، من أجل وضعها وفي أسرع وقت ممكن على خطوط السير، وهذا هو الهدف من طلبها"، مشددا على ان "المسؤولية هي واجب لخدمة الناس، والوزارة جزء من كل".
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