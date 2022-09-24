هبة الباصات الفرنسية.. هذا ما أعلنه حميه

أشار وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان، الى ان "الوزارة هي التي سعت ومن اليوم الاول لتأمين ‎هبة الباصات الفرنسية، وهي التي عملت على توقيع قبول الهبة، والتي تابعت وصولها إلى لبنان، من أجل وضعها وفي أسرع وقت ممكن على خطوط السير، وهذا هو الهدف من طلبها"، مشددا على ان "المسؤولية هي واجب لخدمة الناس، والوزارة جزء من كل".

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