هبة الباصات الفرنسية.. هذا ما أعلنه حميه

وزارة الأشغال العامة والنقل هي التي سعت ومن اليوم الاول لتأمين #هبة_الباصات_الفرنسية ، وهي التي عملت على توقيع قبول الهبة ، وهي التي تابعت وصولها إلى لبنان ، لأجل وضعها وبأسرع وقت ممكن على خطوط السير وهذا هو الهدف من طلبها
المسؤولية واجب لخدمة الناس ، والوزارة جزء من كل. pic.twitter.com/6I7k7Hygba
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 24, 2022
وزارة الأشغال العامة والنقل هي التي سعت ومن اليوم الاول لتأمين #هبة_الباصات_الفرنسية ، وهي التي عملت على توقيع قبول الهبة ، وهي التي تابعت وصولها إلى لبنان ، لأجل وضعها وبأسرع وقت ممكن على خطوط السير وهذا هو الهدف من طلبها
المسؤولية واجب لخدمة الناس ، والوزارة جزء من كل. pic.twitter.com/6I7k7Hygba