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لبنان

إتصال بين الأبيض ونظيره السوري لمتابعة نقل جرحى وجثامين مركب طرطوس

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:24
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أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أن "إتصالا هاتفيا حصل اليوم بين الوزير الدكتور فراس الأبيض ونظيره السوري الدكتور حسن محمد الغباش للبحث في كيفية نقل الجرحى الناجين من مأساة المركب، الذي غرق قبالة طرطوس، إلى لبنان حيث سيصار إلى تحديد الموعد بناء على التقارير الطبية المتعلقة بحالتهم الصحية، إضافة إلى متابعة نقل جثامين الضحايا".
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أضاف البيان: "تم تحضير مستشفيي طرابلس وحلبا الحكوميين وسائر المستشفيات الخاصة في الشمال لاستقبال الجثامين ومتابعة علاج الجرحى اللبنانيين على نفقة وزارة الصحة العامة".
 
وبتوجيهات من الوزير الأبيض، سيتابع مدير العناية الطبية الدكتور جوزف الحلو ما بدأه منذ ليل الخميس من تنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والهلال الأحمر العربي السوري لإنجاز مجمل الترتيبات اللوجستية المتعلقة بالجرحى كما بنقل جثامين الضحايا إلى لبنان.
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