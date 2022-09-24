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لبنان

في حصيلة غير نهائية.. إليكم عدد ضحايا حادث غرق المركب قبالة ساحل طرطوس

Lebanon 24
24-09-2022 | 06:56
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اكد مدير الهيئة العامة لمستشفى الباسل الدكتور اسكندر عمار ان عدد ضحايا حادث غرق المركب قبالة ساحل طرطوس بلغ 89 شخصا، وذلك فى حصيلة غير نهائية.

واضاف في تصريح: "ان عدد الذين يتلقون العلاج في المشفى بلغ 14 شخصا، اثنان منهم فى العناية المشددة، فيما تم تخريج 6 من المشفى الى منازلهم وهم بصحة جيدة. كما تم نقل 5 مرضى من العناية المشددة الى الاقسام  الطبية المتخصصة، لاستقرار حالتهم وانقاذ مريضة كانت على المنفسة".
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وقال: "ان اجراءات تسليم الجثث لذوي الضحايا مستمرة أصولا بعد تعرف الاهالي عليها".
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