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لبنان

من هو السفير البابوي الجديد في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-09-2022 | 07:02
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علم "لبنان 24" انه تم  تعيين المونسنيور باولو بورجا سفيرا بابويا جديدا في لبنان خلفا للسفير البابوي السابق جوزيف سبيتاري.
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