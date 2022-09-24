كلاس: نشجع كل نشاط او مشروع يدعم الشباب

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جال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس في المنشأت الرياضية في منطقة معتقل انصار سابقا في النبطية، يرافقه المدير العام للوزارة زيد خيامي، رئيس وحدة الانشطة الرياضية والكشفية في وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور مازن قبيسي وفريق من مكتبه ومستشاريه.بداية كانت جولة في المدينة الرياضية التي تعتبر ثاني اكبر مدينة رياضية في لبنان وهي قيد الانجاز، واستمع كلاس لشرح عن مراحل إنشائها، ومساحتها والمراحل التي تحتاجها لانجازها، وتفقد المنشات الرياضية التي يشرف عليها ملتقى الفينيق للشباب العربي واستمع لشرح من رئيسه حسن حمدان عن المسبح الاولمبي وملاعب الميني فوتبول وغيرها ، ثم عقد لقاء موسع في مكتب حمدان جرى خلاله الحديث عن الشؤون العامة والرياضية.اثر الجولة قال الوزير كلاس: "انا مسرور جدا للدعوة التي وجهت لي لاقوم بهذه الزيارة الرائعة ، هنا في الجنوب وعلى هذه الارض التي تحولت من معتقل كان العدو يمارس تعذيبه وارهابه ضد ابناء الارض الى ملتقى وطني، والى مركز للحرية ولكرامة الانسان وانا اليوم احيي كل شهيد ارتفع دفاعا عن هذه الارض المباركة ، والتحية لكل معتقل وكل مواطن تعذب سابقا في هذا المعتقل ، ولولا هذه التضحيات لما كانت هذه الارض حرة وصامدة ولا بد ان اوجه تحية اكبار لدولة الرئيس نبيه بري على ما قام اعمال انمائية في هذه المنطقة وهي لكل لبنان، وكنت اسمع سابقا عن هذا المجمع الرياضي الذي اعتبره لكل لبناني وهو مكان للقاء كل الطاقات الرياضية في لبنان وخارجه وهذا ما يريده الرئيس بري ، وهذه هي سياستنا منفتحة على الجميع ونتكامل مع الجميع ، واريد ان ألفت انني كنت اسمع سابقا عن التضامن والصمود ولكن ما شهدته اليوم انني لمست الواقع وعرفت معنى التضامن والصمود جيدا".وقال: "انا معجب بهذه المنشآت الرياضية والوزارة تشجع كل نشاط او مشروع او عمل يدعم الشباب، والوزارة ستكون الى جانبهم دائما ".