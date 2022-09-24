بري استقبل علاوي وسفير لبنان لدى الفاتيكان

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الوزراء العراقي الاسبق رئيس "ائتلاف الوطنية" الدكتور إياد علاوي حيث جرى عرض للتّطورات الاوضاع الرّاهنة في لبنان والمنطقة لاسيما الأوضاع في العراق والعلاقات الثنائية بين البلدين .الرئيس بري استقبل ايضا سفير لبنان في الفاتيكان فريد الياس الخازن .