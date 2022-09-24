تيمور جنبلاط: لإنتخاب رئيس لا يشكّل تحديّا

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شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "اولوية انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل القانونية ولا سيما رئاسة الجمهورية، وانتخاب رئيس يقوم بدوره الوطني الجامع بين اللبنانيين ولا يشكّل استفزازا او تحديّا لأحد وقادرا على اطلاق عجلة الانقاذ، في ظل التداعي المستمر لمقوّمات صمود الدولة وزعزعة اركان الوطن بأمنيه الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا ان "اتفاق الطائف لا يزال المرجعية التأسيسية بين اللبنانيين، وهو يحتاج التطبيق لحل العديد من العقد والهواجس لا اكثر".واذ تقدّم النائب جنبلاط من عائلات واهالي ضحايا "مركب الموت" بالتعازي القلبية والحارة، رأى ان هذه "الفاجعة تحتاج وقفة ضمير مسؤولة لكل القوى السياسية وحافزا اخلاقيا، لسلوك درب انقاذ المواطن من براثن الفقر واليأس وكل اشكال الاهمال التي تدفعه الى هكذا خيارات مأساوية".كلام جنبلاط ورد على هامش لقاءاته ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة مع وفود روحية واجتماعية واهلية وبلدية عدة، بحثت معه في الواقع المعاش واحتياجات البلدات والقرى للصمود على مختلف المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية العامة، بحضور النائبين بلال عبد الله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.