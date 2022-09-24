Advertisement

لبنان

تيمور جنبلاط: لإنتخاب رئيس لا يشكّل تحديّا

Lebanon 24
24-09-2022 | 10:11
A-
A+
Doc-P-993853-637996364780667338.png
Doc-P-993853-637996364780667338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شدد رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط على "اولوية انجاز الاستحقاقات الدستورية ضمن المهل القانونية ولا سيما رئاسة الجمهورية، وانتخاب رئيس يقوم بدوره الوطني الجامع بين اللبنانيين ولا يشكّل استفزازا او تحديّا لأحد وقادرا على اطلاق عجلة الانقاذ، في ظل التداعي المستمر لمقوّمات صمود الدولة وزعزعة اركان الوطن بأمنيه الاقتصادي والاجتماعي"، معتبرا ان "اتفاق الطائف لا يزال المرجعية التأسيسية بين اللبنانيين، وهو يحتاج التطبيق لحل العديد من العقد والهواجس لا اكثر".
Advertisement

واذ تقدّم النائب جنبلاط من عائلات واهالي ضحايا "مركب الموت" بالتعازي القلبية والحارة، رأى ان هذه "الفاجعة تحتاج وقفة ضمير مسؤولة لكل القوى السياسية وحافزا اخلاقيا، لسلوك درب انقاذ المواطن من براثن الفقر واليأس وكل اشكال الاهمال التي تدفعه الى هكذا خيارات مأساوية".

كلام جنبلاط ورد على هامش لقاءاته ضمن استقبالات السبت في قصر المختارة مع وفود روحية واجتماعية واهلية وبلدية عدة، بحثت معه في الواقع المعاش واحتياجات البلدات والقرى للصمود على مختلف المستويات الحياتية والاجتماعية والاقتصادية العامة، بحضور النائبين بلال عبد الله ووائل ابو فاعور وامين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:58 | 2022-09-24
12:10 | 2022-09-24
12:07 | 2022-09-24
12:06 | 2022-09-24
11:58 | 2022-09-24
11:33 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website