27
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللواء خير: سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين من الذين تم انقاذهم من حادثة القارب
Lebanon 24
24-09-2022
|
10:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير انه بعد التواصل مع مستشفى الباسل في طرطوس، سيتم استعادة 5 لبنانيين و8 فلسطينيين الى شمال لبنان قريبا من الذين تم انقاذهم احياء من القارب الذي غرق قبالة جزيرة ارواد السورية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللواء خير لـ"الجديد": سيتم نقل 9 جثامين من طرطوس إلى لبنان بعد قليل بينهم 7 لبنانيين وفلسطينيين إثنين و20 ناجياً
Lebanon 24
اللواء خير لـ"الجديد": سيتم نقل 9 جثامين من طرطوس إلى لبنان بعد قليل بينهم 7 لبنانيين وفلسطينيين إثنين و20 ناجياً
24/09/2022 19:21:50
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي والموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة
Lebanon 24
ميقاتي: استحوذ موضوع ترسيم الحدود البحرية اللبنانية على حيز من البحث في لقاءاتي والموضوع متقدم من دون شك ولكن العبرة تبقى في النهايات وهناك بعض الخطوات الاخيرة ننتظر بشأنها بعض الاجوبة
24/09/2022 19:21:50
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان مصمم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه ويعي أهميّة سوق الطاقة الواعد في الشرق الأوسط
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان مصمم على حماية مصالحه الوطنية وخيرات شعبه ويعي أهميّة سوق الطاقة الواعد في الشرق الأوسط
24/09/2022 19:21:50
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان مصمم على حماية خيرات شعبه وصيانة موارده الوطنية
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان مصمم على حماية خيرات شعبه وصيانة موارده الوطنية
24/09/2022 19:21:50
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
خير
طرسوس
لبنان
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
06:46 | 2022-09-24
24/09/2022 06:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
02:15 | 2022-09-24
24/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
04:17 | 2022-09-24
24/09/2022 04:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-23
23/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:04 | 2022-09-24
24/09/2022 02:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2022-09-24
المطران تابت مكرمًّا المطران جاويش... لعمل مشرقي جامع وموحدّ
12:10 | 2022-09-24
آخر مستجدات "مركب طرطوس"... 19 شخصاً انتشلوا من البحر
12:07 | 2022-09-24
حريق كبير بين عكار العتيق والقبيات (صور)
12:06 | 2022-09-24
مولوي: دار الفتوى كانت وستبقى صرحاً جامعاً
11:58 | 2022-09-24
سائق يفقد السيطرة على سيارته في صيدا.. اليكم التفاصيل (صور وفيديو)
11:33 | 2022-09-24
عمليات دهم في ساحل اقليم الخروب... والسبب؟
فيديو
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact