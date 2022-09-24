عشائر عرب وادي خالد: لتسليم المتورطين في مقتل ابننا محمد احمد حماده

صدرعن عشائر عرب وادي خالد وفعالياتها، البيان التالي:

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"بسم الله الرحمن الرحيمنحن عشائرعرب وادي خالد وفعالياتهانستنكر وندين الجريمة النكراء التي ادت لمقتل ابننا القاصر محمد احمد حماده على يد شلة رعناء من آل الصوص في حارة الهلالية بمدينة صيدااذ نتوجه للقوى الامنية ولعائلة المجرم بأن تسارع لتسليم المجرم ومن معه للقضاء وانزال اشد العقوبة بحق كل من تورط بهذا العمل الاجراميونحن كعشائر لنا عادات وتقاليد ومعروفة لدى الجميع باننا لا نترك دمنا يذهب هدرا مهما طال الزمن يرجى من اجهزة الدولة الامنية والقضائية ان تكون بالمرصاد لتلك الشلة المتفلتة التي لا تتعظ لا من دين ولا من انسانيةونطلب وبإلحاح من عائلة المجرم بتسليمه ومن عاونه بارتكاب تلك الجريمة والا ستكون كل العائلة مطلوبة لنا عشائرياًوبحال التسليم من يوكل له محام او يخرجه من سجنه بواسطة ما سيكون كل من فعل ذلك كمرتكب للجريمة ولنا عنده الثأر كما المجرمونرجوا من دولتنا الكريمة ان لا تحيجنا لاخذ حقنا بيدنا وناخذ حق دمنا من كل منتمي لهذه العائلة"