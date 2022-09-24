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لبنان

عشائر عرب وادي خالد: لتسليم المتورطين في مقتل ابننا محمد احمد حماده

Lebanon 24
24-09-2022 | 10:24
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صدرعن عشائر عرب وادي خالد وفعالياتها، البيان التالي:
 
 
"بسم الله الرحمن الرحيم
نحن عشائرعرب وادي خالد وفعالياتها
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نستنكر وندين الجريمة النكراء التي ادت لمقتل ابننا القاصر محمد احمد حماده على يد شلة رعناء من آل الصوص في حارة الهلالية بمدينة صيدا
اذ نتوجه للقوى الامنية ولعائلة المجرم بأن تسارع لتسليم المجرم ومن معه للقضاء وانزال اشد العقوبة بحق كل من تورط بهذا العمل الاجرامي
ونحن كعشائر لنا عادات وتقاليد ومعروفة لدى الجميع باننا لا نترك دمنا يذهب هدرا مهما طال الزمن يرجى من اجهزة الدولة الامنية والقضائية ان تكون بالمرصاد لتلك الشلة المتفلتة التي لا تتعظ لا من دين ولا من انسانية 
ونطلب وبإلحاح من عائلة المجرم بتسليمه ومن عاونه بارتكاب تلك الجريمة والا ستكون كل العائلة مطلوبة لنا عشائرياً
وبحال التسليم من يوكل له محام او يخرجه من سجنه بواسطة ما سيكون كل من فعل ذلك كمرتكب للجريمة  ولنا عنده الثأر كما المجرم 
ونرجوا من دولتنا الكريمة ان لا تحيجنا لاخذ حقنا بيدنا وناخذ حق دمنا من كل منتمي لهذه العائلة"

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