قوى الأمن توقف 16 شخصاً من الفّارين من نظارة فصيلة جونيه

أعلنت قوى الأمن الداخلي عير حسابها على "تويتر" أنه تم توقيف 16 شخصاً حتّى الآن من الفارّين، والعمل مستمر لتوقيف الثلاثة الباقين.

وكان قد فر ليل أمس ١٩ موقوفاً من نظارة فصيلة جونيه.