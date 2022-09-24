27
o
بيروت
28
o
طرابلس
16
o
صور
27
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
26
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قوى الأمن توقف 16 شخصاً من الفّارين من نظارة فصيلة جونيه
Lebanon 24
24-09-2022
|
10:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت قوى الأمن الداخلي عير حسابها على "تويتر" أنه تم توقيف 16 شخصاً حتّى الآن من الفارّين، والعمل مستمر لتوقيف الثلاثة الباقين.
وكان قد فر ليل أمس ١٩ موقوفاً من نظارة فصيلة جونيه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قوى الامن: بعد فرار ليل أمس 19 موقوفاً من نظارة فصيلة جونيه جرى توقيف حتّى الآن 11 منهم والبحث مستمر لتوقيف الباقين
Lebanon 24
قوى الامن: بعد فرار ليل أمس 19 موقوفاً من نظارة فصيلة جونيه جرى توقيف حتّى الآن 11 منهم والبحث مستمر لتوقيف الباقين
24/09/2022 19:22:04
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
انتشرت فيديوهات له وهو يقوم بعمليات سلب ونشل وسرقة... هكذا وقع بقبضة قوى الأمن!
Lebanon 24
انتشرت فيديوهات له وهو يقوم بعمليات سلب ونشل وسرقة... هكذا وقع بقبضة قوى الأمن!
24/09/2022 19:22:04
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشيخ" في قبضة القوى الأمنية.. هكذا استغل عمله لسرقة المنازل
Lebanon 24
"الشيخ" في قبضة القوى الأمنية.. هكذا استغل عمله لسرقة المنازل
24/09/2022 19:22:04
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلوب في قبضة القوى الأمنية.. هذا ما فعله
Lebanon 24
مطلوب في قبضة القوى الأمنية.. هذا ما فعله
24/09/2022 19:22:04
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الأمن
جونيه
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
Lebanon 24
أقدم على الانتحار تاركا رسالة لأمه: " بحبك من كل قلبي لكن بطل الي مكان بهالدني"! (صور)
06:46 | 2022-09-24
24/09/2022 06:46:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
Lebanon 24
هذا ما تشترطه المصارف قبل فكّ الاضراب
02:15 | 2022-09-24
24/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
Lebanon 24
مقابل 500 ألف دولار... هشام حداد الى الـ"أم تي في"!
04:17 | 2022-09-24
24/09/2022 04:17:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه عصراً.. على أي تسعيرة أقفل دولار السوق الموازية؟
14:00 | 2022-09-23
23/09/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
Lebanon 24
على أيّ تسعيرة افتتح الدولار صباح اليوم؟
02:04 | 2022-09-24
24/09/2022 02:04:41
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:58 | 2022-09-24
المطران تابت مكرمًّا المطران جاويش... لعمل مشرقي جامع وموحدّ
12:10 | 2022-09-24
آخر مستجدات "مركب طرطوس"... 19 شخصاً انتشلوا من البحر
12:07 | 2022-09-24
حريق كبير بين عكار العتيق والقبيات (صور)
12:06 | 2022-09-24
مولوي: دار الفتوى كانت وستبقى صرحاً جامعاً
11:58 | 2022-09-24
سائق يفقد السيطرة على سيارته في صيدا.. اليكم التفاصيل (صور وفيديو)
11:33 | 2022-09-24
عمليات دهم في ساحل اقليم الخروب... والسبب؟
فيديو
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
فرنسي يحطم رقما قياسيا في مغامرة خطيرة... ماذا فعل (فيديو)
02:00 | 2022-09-24
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
Lebanon 24
"كروس أوفر" جديدة من "ميتسوبيشي"... تعرفوا إلى سيارة "ASX" (فيديو)
11:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
Lebanon 24
ميقاتي من الأمم المتحدة: متمسكون بسيادتنا وحقوقنا ونعوّل على أصدقاء لبنان الدوليين
02:00 | 2022-09-22
24/09/2022 19:22:04
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact