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لبنان

مياه لبنان الجنوبي أعلنت بدء مشروع تأهيل وتطوير منشآتها على نبع الطاسة

Lebanon 24
24-09-2022 | 10:43
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أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، في بيان، "بدء مشروع تأهيل وتطوير وصيانة منشآت المؤسسة على "نبع الطاسة" وتشمل أعمال التأهيل والتطوير مرحلتين: الأولى تتضمن بناء وتأهيل وتطوير وصيانة مباني المؤسسة ومنشآتها الخدمية الموجودة التي سبق وتعرضت للتدمير خلال عدوان تموز 2006، حيث إن ما سلم منها لم يخضع لأي عمليات صيانة أو تطوير منذ انشائه، وتأهيل الحماية الخرسانية للنبع وحماية مجرى النهر وتنظيفه، وتهدف هذه الاعمال لتحسين كفاءة المنشآت والتجهيزات والمرافق الخدمية فيها وإدارة الاعمال المتكاملة بأفضل الطرق والأساليب ووفق أفضل المعايير، والثانية : تشمل انشاء خزانات تجميع وأنابيب جر مخصصة لحفظ وتجميع وجر جزء من الفائض الشتوي بواسطة الجاذبية الى عدة خزانات إقليمية ليصار بعدها الاستفادة منها لتعزيز قدرات منظومة مياه نبع الطاسة التي تغذي عددا كبيرا من القرى والبلدات ضمن نطاق استثمار المؤسسة، بما يؤمن استمرار التغذية بالمياه شتاءً في غياب الطاقة الشمسية ودون الحاجة للكهرباء لتشغيل المضخات".
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وأكد البيان "حرص المؤسسة خلال تنفيذ المشروع على التقيد بالمعايير العامة للحفاظ على البيئة والتنوع الإيكولوجي وتتخذ كافة الاجراءات لاحترام القوانين البيئية والحفاظ على المحيط البيئي، وتتشدد في حماية مجرى النهر الطبيعي والتنوع البيئي الموجود في المنطقة، في موقع منشأة نبع الطاسة، كما تقوم بالمتابعة والرقابة الدائمة على حسن تنفيذ المقاول لأعمال الصيانة والتأهيل والتجديد وتحسين كفاءة المنشأة". 

وختم: "ستشمل مراحل المشروع الذي ينفذ بالتعاون مع منظمة اليونيسف، أعمال تطوير للبنية الأساسية لمنشأة نبع الطاسة وتحسينات في الموقع بما يحقق الجدوى الاقتصادية وتعزيز التنمية المحلية والمستدامة من خلال توظيف طاقات شباب وشابات المنطقة بما يساهم في تحقيق التكامل بين الاستفادة من جزء من فائض المياه لتوزيعه على القرى بالجاذبية والحفاظ على المحيط البيئي والتنوع الايكولوجي ومجرى النهر الطبيعي وتعزيز التنمية المحلية."

 
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