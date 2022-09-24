مطلوب بجرائم سلب ومحاولة قتل في البقاع.. هذا مصيره

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

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"في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في سهل الفرزل.على الفور، وبعد عملية رصد ومراقبة، ألقت عناصر المفرزة القبض عليه في المحلة المذكورة، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 1990، سوري الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سلب وطعن بسكين ومحاولة قتل.بتفتيشه، ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي عائد لشقيقه يستخدمه في تنقلاته، وسكين 7 طقات.سلم الموقوف الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ".