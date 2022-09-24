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لبنان

مطلوب بجرائم سلب ومحاولة قتل في البقاع.. هذا مصيره

Lebanon 24
24-09-2022 | 11:21
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:
 
"في إطار المتابعة التي تقوم بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي لمكافحة الجرائم وملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، توافرت معلومات لهذه المفرزة عن وجود أحد المطلوبين للقضاء في سهل الفرزل.
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على الفور، وبعد عملية رصد ومراقبة، ألقت عناصر المفرزة القبض عليه في المحلة المذكورة، ويدعى: م. أ. (مواليد عام 1990، سوري الجنسية)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم سلب وطعن بسكين ومحاولة قتل.
 
بتفتيشه، ضبطت بحوزته بيان قيد إفرادي عائد لشقيقه يستخدمه في تنقلاته، وسكين 7 طقات.
 
سلم الموقوف الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناء على إشارة القضاء المختصّ".
المصدر: الوكالة الوطنية
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