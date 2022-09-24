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لبنان

عمليات دهم في ساحل اقليم الخروب... والسبب؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 11:33
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تنفذ شعبة معلومات الامن العام عمليات دهم في ساحل اقليم الخروب على خلفية احداث صيدا التي جرت يوم امس.

وذهب ضحية هذه الأحداث قتيل وعدد من الجرحى.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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