مولوي: دار الفتوى كانت وستبقى صرحاً جامعاً

غرد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي عبر "تويتر" قائلاً: "لقاء وطني، هدفه الوحدة وأساسه التمسك بالطائف وتوطيد العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب. نؤيده، ونؤكد أن دار الفتوى كانت وستبقى صرحاً جامعاً في مقاربة الشأن الوطني. وما دعوة السفير السعودي إلا دليل على أهمية لقاء الدار وتأكيد على حرص المملكة على لبنان وشعبه ودعمها للشرعية".

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