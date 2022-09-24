مولوي: دار الفتوى كانت وستبقى صرحاً جامعاً

لقاء وطني، هدفه الوحدة وأساسه التمسك بالطائف وتوطيد العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب
نؤيده، ونؤكد أن دار الفتوى كانت وستبقى صرحا جامعا في مقاربة الشأن الوطني
وما دعوة السفير السعودي @bukhariwaleeed الا دليل على أهمية لقاء الدار وتأكيد على حرص المملكة على لبنان وشعبه ودعمها للشرعية
— Bassam Mawlawi (@MawlawiBassam) September 24, 2022
لقاء وطني، هدفه الوحدة وأساسه التمسك بالطائف وتوطيد العلاقة بين لبنان وأشقائه العرب
نؤيده، ونؤكد أن دار الفتوى كانت وستبقى صرحا جامعا في مقاربة الشأن الوطني
وما دعوة السفير السعودي @bukhariwaleeed الا دليل على أهمية لقاء الدار وتأكيد على حرص المملكة على لبنان وشعبه ودعمها للشرعية