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لبنان

آخر مستجدات "مركب طرطوس"... 19 شخصاً انتشلوا من البحر

Lebanon 24
24-09-2022 | 12:10
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أعلن الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء الركن محمد خير وجود 5 لبنانيين وفلسطينيين اثنين و12 سوريا من الذين تم انتشالهم من البحر نتيجة غرق الزورق امس في المياه الاقليمية السورية، وسينقل اللبنانيون والفلسطينيون الى شمال لبنان وفقا لوضعهم الصحي، وهم حاليا في مستشفى الباسل في طرطوس.
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كما كشف اللواء خير عن العثور على 4 جثث ظهر اليوم ليرتفع بذلك العدد الى 94 جثة منتشلة.

المصدر: الوكالة الوطنية
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