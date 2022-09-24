Advertisement

لبنان

حريق كبير بين عكار العتيق والقبيات (صور)

Lebanon 24
24-09-2022 | 12:07
A-
A+
Doc-P-993879-637996440180316013.jpeg
Doc-P-993879-637996440180316013.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إندلعت النيران بشكل مفاجئ في محلّة تلّة الشاكوش عند الحدود الفاصلة بين بلدتيّ عكار العتيقة و القبيات داخل أرض مكسوّة بأشجار الشوح و الصنوبر المعمرة.

Advertisement
وهرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من مركز عكار العتيقة و أهالي البلدة وشرطة البلدية للمكان ولكن سُرعان ما إمتدت النيران بشكل سريع بسبب قوّة الرياح.

رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور "محمد خليل" أوضح لموقع "لبنان24" بأن هناك تخوّف من إمتداد النيران إلى البلدة المُجاورة ولكن لا تزال النيران تحت سيطرة الدفاع المدني.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:52 | 2022-09-24
14:46 | 2022-09-24
14:28 | 2022-09-24
14:27 | 2022-09-24
14:11 | 2022-09-24
13:35 | 2022-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website