حريق كبير بين عكار العتيق والقبيات (صور)

إندلعت النيران بشكل مفاجئ في محلّة تلّة الشاكوش عند الحدود الفاصلة بين بلدتيّ عكار العتيقة و القبيات داخل أرض مكسوّة بأشجار الشوح و الصنوبر المعمرة.



Advertisement وهرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من مركز عكار العتيقة و أهالي البلدة وشرطة البلدية للمكان ولكن سُرعان ما إمتدت النيران بشكل سريع بسبب قوّة الرياح.



رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور "محمد خليل" أوضح لموقع "لبنان24" بأن هناك تخوّف من إمتداد النيران إلى البلدة المُجاورة ولكن لا تزال النيران تحت سيطرة الدفاع المدني. وهرعت فرق الإطفاء بالدفاع المدني من مركز عكار العتيقة و أهالي البلدة وشرطة البلدية للمكان ولكن سُرعان ما إمتدت النيران بشكل سريع بسبب قوّة الرياح.رئيس بلدية عكار العتيقة الدكتور "محمد خليل" أوضح لموقع "لبنان24" بأن هناك تخوّف من إمتداد النيران إلى البلدة المُجاورة ولكن لا تزال النيران تحت سيطرة الدفاع المدني.