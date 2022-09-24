الراعي ترأس جنازة المطران سعاده في زغرتا

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ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، صلاة جنازة المطران بولس اميل سعاده في كاتدرائية مار يوحنا المعمدان في زغرتا، بمشاركة السفير البابوي جوزاف سبيتاري وحشد من الاساقفة والكهنة والرهبان والراهبات، رؤساء الاديار في الشمال وتجمع الاكليروس الاهدنية.وتقدم الراعي "بالتعازي القلبّية من إخواننا السادة المطارنة الأجلاء أعضاء السينودس المقدس، ومن صاحبي السيادة، أخوينا المطران منير خيرالله والمطران جوزف نفّاع وكهنة أبرشية البترون ونيابة إهــدن-زغرتا وشعبهما، ومن عائلات المرحومين شقيقيه، وشقيقتيه ومن شـقيقته الـسيدة نورمـا واولادها وعائلاتـهم. وإذ نرافـقه بهـذه الـصلاة فـي عـبوره إلى بيت الآب، نسأل الله الذي دعاه ليكون راعياً صالـحاً أعطى المؤمين والمؤمنات "الحياة وأعطاها أوفر" (يــو 10:10)، أن ينعم عليه بالمشاهــدة السعيدة في السماء، ويحصيه بين الرعاة الأبرار، ويعوض على كنيستنا "برعاة وفق قلبه" (إرميا 3: 5).وفي ختام القداس كانت كلمة من السفير سبيتاري قال فيها:" تالمت كثيرا عندما علمت بوفاة الاسقف الفخري في البترون، اتحد معكم ومع عائلة الفقيد والكنيسة المارونية، ليكافئه الرب لخدمته الاسقفية بين زغرتا والبترون، نسال الله لاخينا الرحمة الغزيرة حتى يتقبله الله في سعادة ملكوته، مؤكدا لكم اننا ذكرناه مع رئيس الاساقفة واعضاء مجمع الكنائس ونصلي معا لراحة نفسه".