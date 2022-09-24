للمسافرين من وإلى افريقيا... هذا الخبر يهمّكم

Advertisement

أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا بعد فك إضراب مراقبي الحركة الجوية في ابيدجان وبعض الدول الافريقية.وجاء في بيانها أنه "بالنسبة لرحلة بيروت – لاغوس – ابيدجانME571/572 التي حطت في ابيدجان نهار الجمعة 23 أيلول 2022 فسوف تغادر ابيدجان عند الساعة الثامنة صباحا من نهار الاحد 25 أيلول ومنها الى لاغوس, لتغادر لاغوس عند الساعة 11:15 وتصل الى بيروت عند الساعة 19:55.اما بالنسبة للرحلة التي تم الغاؤها بيروت - أكرا - أبيدجان ME575/576 (فجر 24 أيلول 2022) بسبب الإضراب سيتم تسييرها نهار الاثنين 26 أ يلول وفق الجدول التالي:بالنسبة للرحلة التي تم تأجيلها بيروت - لاغوس - أبيدجان ME571/572 في 26 أيلول 2022 سيتم تسييرها نهار الثلاثاء 27 أيلول 2022 وفق الجدول التالي: