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لبنان

للمسافرين من وإلى افريقيا... هذا الخبر يهمّكم

Lebanon 24
24-09-2022 | 12:46
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أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط - الخطوط الجوية اللبنانية عن إعادة تسيير الرحلات من والى افريقيا بعد فك إضراب مراقبي الحركة الجوية في ابيدجان وبعض الدول الافريقية.

وجاء في بيانها أنه "بالنسبة لرحلة  بيروت – لاغوس – ابيدجانME571/572 التي  حطت في ابيدجان نهار الجمعة 23 أيلول  2022 فسوف تغادر ابيدجان عند الساعة الثامنة صباحا من نهار الاحد 25 أيلول ومنها الى لاغوس, لتغادر لاغوس عند الساعة 11:15 وتصل الى بيروت عند الساعة 19:55.
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اما بالنسبة للرحلة التي تم الغاؤها بيروت - أكرا - أبيدجان ME575/576 (فجر 24 أيلول 2022) بسبب الإضراب سيتم تسييرها نهار الاثنين 26 أ يلول وفق الجدول التالي:




بالنسبة للرحلة التي تم تأجيلها بيروت - لاغوس - أبيدجان ME571/572 في 26 أيلول 2022 سيتم تسييرها نهار الثلاثاء 27 أيلول 2022 وفق الجدول التالي:

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