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لبنان

لقاء في منزل السفير السعودي.. من ضم؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 13:23
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بعد اجتماعهم في دار الفتوى، انتقل النواب السنّة إلى دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، حيث انعقد لقاء بحضور مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان .

وكان النواب السنّة قد دعوا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد يكون ممّن يلتزمون القسم الدستوري وفاء لشعب لبنان ولمصالحه العليا.
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