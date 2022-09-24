لقاء في منزل السفير السعودي.. من ضم؟

بعد اجتماعهم في دار الفتوى، انتقل النواب السنّة إلى دارة السفير السعودي لدى لبنان وليد بخاري، حيث انعقد لقاء بحضور مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان .



وكان النواب السنّة قد دعوا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد المحدد يكون ممّن يلتزمون القسم الدستوري وفاء لشعب لبنان ولمصالحه العليا.

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