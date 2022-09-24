أبو الحسن: لحسم مسألة الدفاع المدني لجهة التثبيت وتعزيز القدرات

كتب أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر":



"شكراً لعناصر ‎الدفاع المدني والشباب من أبناء المنطقة الذين يعملون منذ الأمس على إخماد الحريق المندلع في أحد أحراج المتن، إنها مناسبة للدعوة إلى رفع مستوى اليقظة والإبلاغ عن أي حريق فوراً منذ بدايته وإنها مناسبة أيضاً إلى حسم مسألة الدفاع المدني لجهة التثبيت وتعزيز القدرات!".

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