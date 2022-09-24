بعد زيارته مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة... المكاري: بمقدورنا تقديم نموذج مماثل

سُررت بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة برفقة مديرها الأستاذ عبد الفتاح جبالي، وأُعجبت بالجهود الجبارة الموضوعة في خدمة صناعة الإعلام والدراما والسينما، ونحن بمقدورنا تقديم نموذج مماثل في العقارات المملوكة من وزارة الإعلام . pic.twitter.com/e4xpyV551G
— Ziad T. Makary (@ZiadMakary) September 24, 2022
سُررت بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة برفقة مديرها الأستاذ عبد الفتاح جبالي، وأُعجبت بالجهود الجبارة الموضوعة في خدمة صناعة الإعلام والدراما والسينما، ونحن بمقدورنا تقديم نموذج مماثل في العقارات المملوكة من وزارة الإعلام . pic.twitter.com/e4xpyV551G