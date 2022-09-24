بعد سبع سنوات.. هذا ما حصل اليوم في مطار بيروت

لسبع سنوات مضت كانت مشكلة التسرب من الأنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والممتدة ل 5 كم تحت أرض المطار،والتي كانت من الممكن أن تهدد السلامة العامة في أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان، ولأجل ذلك تم العمل الدؤوب على صيانتها،ولتصبح اليوم البوابات ال ٢٣ تقوم بدورها على أكمل وجه pic.twitter.com/4NegwZopKy
— Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 24, 2022
لسبع سنوات مضت كانت مشكلة التسرب من الأنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والممتدة ل 5 كم تحت أرض المطار،والتي كانت من الممكن أن تهدد السلامة العامة في أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان، ولأجل ذلك تم العمل الدؤوب على صيانتها،ولتصبح اليوم البوابات ال ٢٣ تقوم بدورها على أكمل وجه pic.twitter.com/4NegwZopKy