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لبنان

بعد سبع سنوات.. هذا ما حصل اليوم في مطار بيروت

Lebanon 24
24-09-2022 | 14:28
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غرّد وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية عبر حسابه على موقع تويتر وكتب: لسبع سنوات مضت كانت مشكلة التسرب من الأنابيب التي تغذي الطائرات بالوقود والممتدة ل 5 كم تحت أرض المطار،والتي كانت من الممكن أن تهدد السلامة العامة في أحد أهم المرافق الحيوية في لبنان، ولأجل ذلك تم العمل الدؤوب على صيانتها،ولتصبح اليوم البوابات ال ٢٣ تقوم بدورها على أكمل وجه.
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