حزب الله يعلّق على فاجعة "زورق الموت".. هذا ما دعا اليه

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عبّرحزب الله عن عميق الحزن والألم الشديد بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من المواطنين ‏اللبنانيين والفلسطينيين في مركب "الموت" مقابل ميناء طرطوس، وتقدّم من ذويهم بأحرّ التعازي ‏والمواساة سائلاً الله تعالى ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم اهلهم الصبر والسلوان، ‏وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى المفقودين بالأمن والسلامة.‏وأثنى حزب الله على المبادرة الفورية والجهود المميّزة التي بذلتها السلطات السورية والأجهزة ‏المختصة في عمليات الانقاذ والبحث وانتشال الجثث ومساعدة الجرحى ومعالجتهم في المستشفيات ‏السورية، كما شكر الأجهزة الصحية والأمنية اللبنانية على تحركهم السريع في أعمال الاغاثة ‏والمساعدة الانسانية والطبية.‏ودعا حزب الله الدولة اللبنانية الى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا او تضرروا في هذه ‏المأساة الكبيرة واحتضان عائلاتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا.‏ان حزب الله دعا الجهات المعنية الى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات ‏القضائية ضدهم واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم ‏تكرارها.‏