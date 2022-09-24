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لبنان

حزب الله يعلّق على فاجعة "زورق الموت".. هذا ما دعا اليه

Lebanon 24
24-09-2022 | 14:46
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عبّرحزب الله عن عميق الحزن والألم الشديد بالفاجعة الكبيرة لغرق عدد كبير من المواطنين ‏اللبنانيين والفلسطينيين في مركب "الموت" مقابل ميناء طرطوس، وتقدّم من ذويهم بأحرّ التعازي ‏والمواساة سائلاً الله تعالى ان يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جنانه ويلهم اهلهم الصبر والسلوان، ‏وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى المفقودين بالأمن والسلامة.‏
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وأثنى حزب الله على المبادرة الفورية والجهود المميّزة التي بذلتها السلطات السورية والأجهزة ‏المختصة في عمليات الانقاذ والبحث وانتشال الجثث ومساعدة الجرحى ومعالجتهم في المستشفيات ‏السورية، كما شكر الأجهزة الصحية والأمنية اللبنانية على تحركهم السريع في أعمال الاغاثة ‏والمساعدة الانسانية والطبية.‏

ودعا حزب الله الدولة اللبنانية الى القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين قضوا او تضرروا في هذه ‏المأساة الكبيرة واحتضان عائلاتهم في الظروف المعيشية الصعبة التي يمر بها بلدنا.‏

ان حزب الله دعا الجهات المعنية الى ملاحقة تجار قوارب الموت وردعهم وتشديد العقوبات ‏القضائية ضدهم واتخاذ كل الاجراءات الكفيلة بوضع حد نهائي لعمليات التهريب الخطيرة وعدم ‏تكرارها.‏
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