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لبنان

جريمة مروعة تهز سعدنايل.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
24-09-2022 | 14:52
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أقدم الشاب ع. ق. (20 عاما) على إطلاق النار على والده خ. ق. (45 عاما) في سهل سعدنايل، فأصابه بسبع طلقات نارية، مما أدى إلى وفاته على الفور.

ونقلت جثة المغدور الى المستشفى اللبناني الفرنسي في زحلة. وباشرت القوى الأمنية التحقيقات.
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