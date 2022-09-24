حدث يشعل احتفالات في طرابلس.. ماذا جرى؟ (فيديو)

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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قيل أنه من مدينة طرابلس.ويظهر في الفيديو احتفال لعدد من المواطنين بعودة التيار الكهربائي الى احدى مناطق طرابلس بعد شهر من الانقطاع حيث استقبلها الاهالي بأجواء من الفرح مستقدمين والطبل والمفرقعات وسط هتافات عمت احد شوارع المدينة.