وديع الشيخ في قبضة مخابرات الجيش.. هذا ما ضبط بحوزته

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أوقفت مخابرات الجيش الفنان وديع الشيخ في منطقة البقاع، بحسب ما أفادت قناة "الجديد".وكانت معلومات تحدثت عن ان قوة من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي نفذّت عملية نوعية عند مدخل بعلبك الجنوبي، حيث تمّ توقيف سيارتين، تعود احداها للشيخ وضبط فيهما أسلحة غير مرخّصة.