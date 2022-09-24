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لبنان

ابراهيم في صيدا عقب أحداثها... ماذا قال عن الأمن؟

Lebanon 24
24-09-2022 | 15:54
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شدد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم على أنه مطمئن للوضع الأمني.

كلام إبراهيم جاء خلال زيارته رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة السيدة بهية الحريري في دارتها في مجدليون على رأس وفد، وجرى خلال اللقاء التداول في الأحداث التي شهدتها صيدا عصر الجمعة وتداعياتها .
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وقال: "جئنا نشكر السيدة أم نادر على الموقف الذي اتخذته صباحاً وزيارتها للعسكري الجريح في المستشفى وهذا الشيء يثبت أن بيت الحريري هو بيت الدولة فعلاً".

 
المصدر: الوكالة الوطنية
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