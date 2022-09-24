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لبنان

حادث صدم في طرابلس.. وجرح امرأة

Lebanon 24
24-09-2022 | 16:10
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أدى حادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بالفاصل الاسمنتي لاوتستراد الزاهرية طرابلس، الى اصابة السيدة "م.ب".
وعلى الفور حضرت عناصر فرق الاسعاف في الصليب اللحمر اللبناني وعملت على اسعاف السيدة ونقلها الى مستشفى المظلوم للعلاج ووصفت حالتها بالمستقرة.
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