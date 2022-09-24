حادث صدم في طرابلس.. وجرح امرأة

Advertisement

أدى حادث اصطدام سيارة رباعية الدفع بالفاصل الاسمنتي لاوتستراد الزاهرية طرابلس، الى اصابة السيدة "م.ب".وعلى الفور حضرت عناصر فرق الاسعاف في الصليب اللحمر اللبناني وعملت على اسعاف السيدة ونقلها الى مستشفى المظلوم للعلاج ووصفت حالتها بالمستقرة.