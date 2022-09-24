جريح نتيجة انزلاق دراجة نارية في صيدا

وقع مساء اليوم حادث انزلاق دراجة نارية في منطقة سينيق جنوب صيدا نتج عنه جريح.



على الفور توجهت فرقة اسعافية لفوج الدفاع المدني في جمعية الكشاف العربي إلى المكان وعملت على إسعاف المصاب ونقله إلى مستشفى صيدا الحكومي لتلقي العلاج.

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